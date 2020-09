Investe e uccide la sorella perchè gay | arrestato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 settembre 2020) NAPOLI (ITALPRESS) – Ha ucciso laventenne speronando il suo scooter per una relazione gay. E' accaduto ad Acerra dove Antonio Gaglione, 25 anni, stanco delle voci che giravano sulla relazione omosessuale della, Maria Paola Gaglione, 22 anni, ha deciso di porre fine alla vicenda. Così in sella al suo scooter ha seguito Maria Paola e la compagna che, a bordo della loro moto, erano in viaggio da Caivano ad Acerra. L'uomo ha tamponato la moto e nell'impatto la, che era alla guida, ha perso il controllo finendo fuori strada. Nella caduta per lei non c'è stato nulla da fare, è morta sulo colpo, mentre la compagna ha riportato ferite non gravi. Subito dopo il 25enne l'ha raggiunta picchiandola, senza preoccuparsi di soccorrere la. Sul posto sono giunti i carabinieri ...