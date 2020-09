Investe e uccide la sorella perchè gay, arrestato (Di domenica 13 settembre 2020) NAPOLI, ITALPRESS, - Ha ucciso la sorella ventenne speronando il suo scooter per una relazione gay. E' accaduto ad Acerra dove Antonio Gaglione, 25 anni, stanco delle voci che giravano sulla relazione ... Leggi su gazzettadiparma (Di domenica 13 settembre 2020) NAPOLI, ITALPRESS, - Ha ucciso laventenne speronando il suo scooter per una relazione gay. E' accaduto ad Acerra dove Antonio Gaglione, 25 anni, stanco delle voci che giravano sulla relazione ...

