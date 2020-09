Internazionali d’Italia: Musetti, Cecchinato e Zappieri alla ricerca di un posto a Roma (Di domenica 13 settembre 2020) Si sono concluse oggi le semifinali delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia. In campo cinque italiani di cui tre vittoriosi e con ancora la chance di giocarsi un posto nel torneo di casa. Parliamo di Lorenzo Musetti, Giulio Zappieri e Marco Cecchinato, che hanno battuto rispettivamente Leonardo Mayer, Hugo Dellien e Bradley Klahn. I primi due match che hanno aperto questa sessione di qualificazioni sono stati quelli tra Davidovich Fokina e Sugita (terminata con un sonoro 6-0, 6-1 per il giovane spagnolo) e tra Facundo Bagnis e James Duckworth (anche questa vinta in due set dall’argentino). A seguire due grandi sorprese rappresentate dall’eliminazione sia di Gilles Simon che di Jeremy Chardy. I due francesi, rispettivamente numeri 52 e 60 del mondo, hanno lasciato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020) Si sono concluse oggi le semifinali delle qualificazioni deglid’Italia. In campo cinque italiani di cui tre vittoriosi e con ancora la chance di giocarsi unnel torneo di casa. Parliamo di Lorenzo, Giulioe Marco, che hanno battuto rispettivamente Leonardo Mayer, Hugo Dellien e Bradley Klahn. I primi due match che hanno aperto questa sessione di qualificazioni sono stati quelli tra Davidovich Fokina e Sugita (terminata con un sonoro 6-0, 6-1 per il giovane spagnolo) e tra Facundo Bagnis e James Duckworth (anche questa vinta in due set dall’argentino). A seguire due grandi sorprese rappresentate dall’eliminazione sia di Gilles Simon che di Jeremy Chardy. I due francesi, rispettivamente numeri 52 e 60 del mondo, hanno lasciato ...

