Inter, si pensa anche al mercato in uscita: solo quattro gli incedibili (Di domenica 13 settembre 2020) Dalla lista dei cedibili nerazzurri, in poche parole, sono esclusi solo quattro nomi, considerati il pilastro dell'Inter attuale e di quella che verrà Leggi su 90min (Di domenica 13 settembre 2020) Dalla lista dei cedibili nerazzurri, in poche parole, sono esclusinomi, considerati il pilastro dell'attuale e di quella che verrà

gianmilan76 : RT @BombeDiVlad: ???? #Inter, per il centrocampo oltre a #Vidal e #Kanté si pensa anche a #Thomas dell’#Atletico ??Le novità #LeBombeDiVlad… - BombeDiVlad : ???? #Inter, per il centrocampo oltre a #Vidal e #Kanté si pensa anche a #Thomas dell’#Atletico ??Le novità… - AndrewMelon2 : @Stefano23256004 @CONDORMAGICO Pensa solo una cosa. Se Kante fosse in vendita , imagini che solo Inter sarebbe in l… - bianca_caimi : RT @passione_inter: TS - Thomas Partey nome caldo per l'Inter. Marotta pensa allo scambio con Perisic e Brozovic - - passione_inter : TS - Thomas Partey nome caldo per l'Inter. Marotta pensa allo scambio con Perisic e Brozovic -… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter pensa Inter, si pensa anche al mercato in uscita: solo quattro gli incedibili 90min BERTOLINI, Campionato? Fiorentina è tra le favorite

Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile italiana, ha parlato in conferenza stampa: "La fine di settembre è sempre particolare, come lo è per la Nazionale maschile così è anche per noi perché il ...

A Venezia mancano i veri divi. E sul red carpet sfilano i tappabuchi

Il Festival del trash, così potrebbe essere soprannominata la 77esima edizione della Mostra di Venezia. Orfano di divi e attori internazionali - che da sempre sono il lustro della kermesse - il tappet ...

Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile italiana, ha parlato in conferenza stampa: "La fine di settembre è sempre particolare, come lo è per la Nazionale maschile così è anche per noi perché il ...Il Festival del trash, così potrebbe essere soprannominata la 77esima edizione della Mostra di Venezia. Orfano di divi e attori internazionali - che da sempre sono il lustro della kermesse - il tappet ...