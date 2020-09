Inter, Joao Mario non vuole tornare in Italia: si aspettano offerte (Di domenica 13 settembre 2020) Joao Mario non vuole rientrare in Italia Non rientrato a Milano all’inizio del ritiro per motivi familiari, Joao Mario non sembra intenzionato a ritornare nemmeno ora, saltando di fatto la preparazione con l’Inter in attesa di una nuova sistemazione. “In uscita c’è pure Joao Mario che, dopo aver giustificato la sua assenza al raduno con motivi familiari, non tornerà dal Portogallo neppure nei prossimi giorni. Considera chiusa la sua esperienza all’Inter e aspetta solo una squadra che lo acquisti (difficile) o lo prenda in prestito. Si era sparsa l’ipotesi Zenit (che ha negato corteggiamenti per Eriksen), ma pure in Spagna ci sono stati ... Leggi su intermagazine (Di domenica 13 settembre 2020)nonrientrare inNon rientrato a Milano all’inizio del ritiro per motivi familiari,non sembra intenzionato a rinemmeno ora, saltando di fatto la preparazione con l’in attesa di una nuova sistemazione. “In uscita c’è pureche, dopo aver giustificato la sua assenza al raduno con motivi familiari, non tornerà dal Portogallo neppure nei prossimi giorni. Considera chiusa la sua esperienza all’e aspetta solo una squadra che lo acquisti (difficile) o lo prenda in prestito. Si era sparsa l’ipotesi Zenit (che ha negato corteggiamenti per Eriksen), ma pure in Spagna ci sono stati ...

