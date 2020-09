Inter | esperimenti tattici per il rilancio di Perisic | nuovo ruolo per il croato

(Di domenica 13 settembre 2020) L'vuole provare a rilanciare: ilè stato provato come esterno a tutta fascia nonostante la sua incompatibilità tattica con il 3-5-2 .

nikita82roma : @brianschembri Diciamo che dopo le prime due, mi accontento. La terza maglia è sempre quella della nike degli “espe… - amd8956 : @Inter_Women #SalviamoMartina dagli esperimenti di Attila #SorbiOut -

Ultime Notizie dalla rete : Inter esperimenti

Antonio Conte ci sta provando. Il non riscatto di Ivan Perisic da parte del Bayern Monaco ha complicato sotto più punti di vista la sessione estiva di mercato nerazzurra. Nonostante ciò però, il tecni ...Esperimento di Facebook in vista delle elezioni americane di novembre: pagherà fino a 120 dollari gli utenti, un gruppo a campione, per disattivare il proprio profilo sul social e anche su Instagram q ...