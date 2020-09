Insegue e sperona lo scooter della sorella perché gay: l’inaccettabile morte di Maria Paola Gaglione (Di domenica 13 settembre 2020) Il fratello l’ha inseguita e speronata perché aveva una relazione gay. Maria Paola Gaglione, 22 anni, è caduta dallo scooter a bordo del quale era con la fidanzata ed è morta . La compagna è rimasta ferita e – ancora sanguinante per terra – è stata anche picchiata dal fratello della vittima. Si tratta di Antonio Gaglione, 25 anni, fermato dai carabinieri. Maria Paola Gaglione era sullo scooter con la compagna Le ragazze l’altro ieri sera erano in moto per arrivare da Caivano ad Acerra. Sono state raggiunte dal giovane, anch’egli a bordo di uno scooter, che ha tamponato con violenza il mezzo provocando la caduta delle due ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 settembre 2020) Il fratello l’ha inseguita eta perché aveva una relazione gay., 22 anni, è caduta dalloa bordo del quale era con la fidanzata ed è morta . La compagna è rimasta ferita e – ancora sanguinante per terra – è stata anche picchiata dal fratellovittima. Si tratta di Antonio, 25 anni, fermato dai carabinieri.era sullocon la compagna Le ragazze l’altro ieri sera erano in moto per arrivare da Caivano ad Acerra. Sono state raggiunte dal giovane, anch’egli a bordo di uno, che ha tamponato con violenza il mezzo provocando la caduta delle due ...

