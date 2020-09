Insegue e sperona la sorella perché lesbica: lei cade dallo scooter e muore (Di domenica 13 settembre 2020) Una terribile storia di omofobia e di ignoranza; una ragazza di 22 anni, Maria Paola Gaglione, è stata inseguita e speronata dal fratello per una relazione gay ed è morta dopo essere caduta dallo ... Leggi su globalist (Di domenica 13 settembre 2020) Una terribile storia di omofobia e di ignoranza; una ragazza di 22 anni, Maria Paola Gaglione, è stata inseguita eta dal fratello per una relazione gay ed è morta dopo essere caduta...

