Insegue e sperona la sorella perché ha una relazione lgbt: lei cade dallo scooter e muore Il fratello: «Era infettata» (Di domenica 13 settembre 2020) L’uomo fermato dai carabinieri: «Non volevo uccidere nessuno, ma dare una lezione». Leggi su corriere (Di domenica 13 settembre 2020) L’uomo fermato dai carabinieri: «Non volevo uccidere nessuno, ma dare una lezione».

