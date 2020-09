Insegue e sperona la sorella perché ha una relazione gay Lei cade dallo scooter e muore

Corriere : Insegue e sperona la sorella perché ha una relazione gay. La 22enne muore cadendo dallo... -

Ultime Notizie dalla rete : Insegue sperona

L'Occhio di Napoli

E' stata inseguita e speronata dal fratello per una relazione gay, è caduta dallo scooter a bordo del quale era con la fidanzata ed è morta . E' questa l'origine dell'incidente avvenuto nel Napoletano ...Maria Paola Gaglione, 22enne di Caivano, è morta in un incidente causato dal fratello, che la stava inseguendo perché non accettava la sua relazione con un uomo trans. L’uomo ha ammesso le sue respons ...