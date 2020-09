Insegue e sperona la sorella perché gay: muore una ragazza 22enne (Di domenica 13 settembre 2020) Insegue e sperona la sorella con il proprio scooter: la ragazza era a bordo su un altro mezzo con la fidanzata che è rimasta ferita Non accettava che la sorella avesse una relazione omosessuale con un’ altra donna e così l’ha inseguita con il proprio scooter e speronandola l’ha fatto cadere. Così è morta sul colpo Maria Paola Gaglione di ventidue anni che nella serata di venerdì era anche lei a bordo di uno scooter in compagnia della sua fidanzata, Cira, che si fa chiamare Ciro, quando il fratello trentenne, Michele Antonio Gaglione, le ha speronate, facendole cadere dal mezzo. La sorella è morta sul colpo mentre l’altra persona è rimasta ferita. Il drammatico ... Leggi su bloglive (Di domenica 13 settembre 2020)lacon il proprio scooter: laera a bordo su un altro mezzo con la fidanzata che è rimasta ferita Non accettava che laavesse una relazione omosessuale con un’ altra donna e così l’ha inseguita con il proprio scooter endola l’ha fatto cadere. Così è morta sul colpo Maria Paola Gaglione di ventidue anni che nella serata di venerdì era anche lei a bordo di uno scooter in compagnia della sua fidanzata, Cira, che si fa chiamare Ciro, quando il fratello trentenne, Michele Antonio Gaglione, le hate, facendole cadere dal mezzo. Laè morta sul colpo mentre l’altra persona è rimasta ferita. Il drammatico ...

