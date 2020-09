"Individuare il Covid attraverso la voce". Lui? Il ricercatore che rivoluziona la scienza: scoperta da non credere (Di domenica 13 settembre 2020) Buone notizie sul coronavirus. Secondo il professor Giovanni Saggio, ricercatore e docente del Policlinico Tor Vergata di Roma, è possibile Individuare il Covid semplicemente sentendo la voce del paziente al telefono, attraverso il raffronto e l'analisi scientifica di ben 6370 parametri che permettono di scoprire sia l'esistenza della malattia che il suo livello di gravità. Ospite a Italia Sì, il programma di Rai1 condotto da Marco Liorni, Saggio ha spiegato: "Abbiamo sottoposto 150 pazienti al test e possiamo dire di avere una percentuale di accuratezza superiore al 90 per cento". Il metodo per il docente non è complesso: "Io associo dei numeri a quello che registro e, confrontando i parametri, riesco a capire se è presente la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Buone notizie sul coronavirus. Secondo il professor Giovanni Saggio,e docente del Policlinico Tor Vergata di Roma, è possibileilsemplicemente sentendo ladel paziente al telefono,il raffronto e l'analisi scientifica di ben 6370 parametri che permettono di scoprire sia l'esistenza della malattia che il suo livello di gravità. Ospite a Italia Sì, il programma di Rai1 condotto da Marco Liorni, Saggio ha spiegato: "Abbiamo sottoposto 150 pazienti al test e possiamo dire di avere una percentuale di accuratezza superiore al 90 per cento". Il metodo per il docente non è complesso: "Io associo dei numeri a quello che registro e, confrontando i parametri, riesco a capire se è presente la ...

