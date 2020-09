Inchiesta fondi Lega, i pm: "I commercialisti infiltrati nei piani alti delle istituzioni" (Di domenica 13 settembre 2020) Se per “le reazioni alle contestazioni disciplinari di un direttore di filiale compiacente”, quello della Ubi di Seriate (Bergamo), i contabili della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni “raggiungono subito i piani altissimi della politica a Roma nelle giornate del 26 e 27 maggio, allora è facilmente immaginabile la reazione e la capacità di inquinamento probatorio di persone tanto infiltrate nelle istituzioni”. Lo scrivono l’aggiunto Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi nella richiesta di custodia che è tra le migliaia di atti, consultati dall’ANSA, depositati sul caso Lombardia Film Commission. I pm fanno riferimento al “riservato incontro tenutosi in Roma” a fine maggio e a “fibrillazioni ai piani alti ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 settembre 2020) Se per “le reazioni alle contestazioni disciplinari di un direttore di filiale compiacente”, quello della Ubi di Seriate (Bergamo), i contabili dellaAlberto Di Rubba e Andrea Manzoni “raggiungono subito issimi della politica a Roma nelle giornate del 26 e 27 maggio, allora è facilmente immaginabile la reazione e la capacità di inquinamento probatorio di persone tanto infiltrate nelle”. Lo scrivono l’aggiunto Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi nella richiesta di custodia che è tra le migliaia di atti, consultati dall’ANSA, depositati sul caso Lombardia Film Commission. I pm fanno riferimento al “riservato incontro tenutosi in Roma” a fine maggio e a “fibrillazioni ai...

HuffPostItalia : Inchiesta Fondi Lega, spunta la fiduciaria panamense in Svizzera - Agenzia_Ansa : Inchiesta sui fondi della #Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera. Sulla società sarebbero finiti parte dei… - repubblica : Inchiesta sui fondi della Lega: spunta fiduciaria panamense in Svizzera [aggiornamento delle 14:35] - carlobonini : Inchiesta sui fondi della #Lega L’elettricista perquisito e i suoi affari coi lumbard finiti nei conti in Russia |… - NoSense27271687 : @Giorgiolaporta @carlo_taormina Dal Russiagate all’inchiesta sui fondi, tutti i guai giudiziari della Lega. Chiedi… -