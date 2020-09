Incendi in Usa, fumo denso e rosso e aria irrespirabile: il paesaggio in Oregon è spettrale. I residenti armati difendono le case dai saccheggi (Di domenica 13 settembre 2020) La costa occidentale degli Stati Uniti non smette di bruciare. Il bilancio dei morti è salito a 30 e i paesaggi, dopo tre settimane di Incendi, sono ormai spettrali. Gli Stati colpiti sono California, Washington e Oregon, e secondo quanto riporta la Bbc solo in quest’ultimo i dispersi sono decine. Proprio qui diversi residenti si sono rifiutati di obbedire all’ordine di evacuazione rimanendo a presidiare le strade e le loro case, armati di pistole e fucili, per paura dei saccheggi. Lo Stato, secondo un funzionario dei servizi di emergenza dovrebbe prepararsi ad un disastro “mortale di massa”. Di ora in ora l’aria si fa irrespirabile, mentre un fumo denso e rosso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) La costa occidentale degli Stati Uniti non smette di bruciare. Il bilancio dei morti è salito a 30 e i paesaggi, dopo tre settimane di, sono ormai spettrali. Gli Stati colpiti sono California, Washington e, e secondo quanto riporta la Bbc solo in quest’ultimo i dispersi sono decine. Proprio qui diversisi sono rifiutati di obbedire all’ordine di evacuazione rimanendo a presidiare le strade e le lorodi pistole e fucili, per paura dei. Lo Stato, secondo un funzionario dei servizi di emergenza dovrebbe prepararsi ad un disastro “mortale di massa”. Di ora in ora l’si fa, mentre un...

