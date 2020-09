"In Vaticano partito il toto-Papa, ecco il favorito". Bisignani, la bomba che spacca la Chiesa: dopo Bergoglio, una svolta ancora più "rossa" (Di domenica 13 settembre 2020) Grosse sorprese dal toto-Papa. Luigi Bisignani sgancia la bomba (cifrata) dalle pagine del Tempo: "Chito in discesa, l'elettricista in forte risalita, il prete di strada ancora coperto". Traduzione: il cardinale polacco Konrad Krajewski, l'Elemosiniere diventato famoso per aver riattaccato nottetempo, con un blitz nei tombini romani, la luce a un palazzo occupato abusivamente, è diventato il grande favorito scavalcando l'ex favorito di Bergoglio, il filippino e filo-cinese Luis Antonio Tagle ("Chito", appunto, ora in quarantena perché positivo al coronavirus) e l'italiano Matteo Zuppi (il "prete di strada"), romano 65enne arcivescovo di Bologna, "pupillo della comunità di Sant'Egidio, 'l'Onu di Trastevere'" e celebre per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Grosse sorprese dal. Luigisgancia la(cifrata) dalle pagine del Tempo: "Chito in discesa, l'elettricista in forte risalita, il prete di stradacoperto". Traduzione: il cardinale polacco Konrad Krajewski, l'Elemosiniere diventato famoso per aver riattaccato nottetempo, con un blitz nei tombini romani, la luce a un palazzo occupato abusivamente, è diventato il grandescavalcando l'exdi, il filippino e filo-cinese Luis Antonio Tagle ("Chito", appunto, ora in quarantena perché positivo al coronavirus) e l'italiano Matteo Zuppi (il "prete di strada"), romano 65enne arcivescovo di Bologna, "pupillo della comunità di Sant'Egidio, 'l'Onu di Trastevere'" e celebre per ...

Dani57841716 : RT @TusciaP: @mircoDmirco @Luciano74567610 In questo caso, caro Don, l'agressione l'ha organizzata la sindachessa di Pontassieve. Una di p… - Luciano74567610 : RT @TusciaP: @mircoDmirco @Luciano74567610 In questo caso, caro Don, l'agressione l'ha organizzata la sindachessa di Pontassieve. Una di p… - goldenwings17 : RT @InVeritatetweet: Papa Pio XII fece esorcismi per impedire la vittoria comunista in Italia. Il Vaticano oggi fa accordi con la Cina comu… - Mela09061860 : @AlePegone @Antonel70730287 @LegaSalvini Queste affermazioni sono smontate dalla logica e dai fatti, sono opinioni… - MariellaLoi : RT @InVeritatetweet: Papa Pio XII fece esorcismi per impedire la vittoria comunista in Italia. Il Vaticano oggi fa accordi con la Cina comu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano partito Cina e Vaticano, tutti i frutti dell'accordo (che sarà rinnovato a breve) Tempi.it Papa Francesco, è "toto-Papa" in Vaticano. Bisignani: "Chi è il grande favorito ora". Nome clamoroso, il trionfo di Bergoglio

Grosse sorprese dal Toto-Papa. Luigi Bisignani sgancia la bomba (cifrata) dalle pagine del Tempo: "Chito in discesa, l'elettricista in forte risalita, il prete di strada ancora coperto". Traduzione: i ...

'Un mondo nuovo, una speranza appena nata' presentato alla Maggiolina e al Cinquale

La Spezia - Il primo volume del libro di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello “Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia” è stato presentato con succ ...

Grosse sorprese dal Toto-Papa. Luigi Bisignani sgancia la bomba (cifrata) dalle pagine del Tempo: "Chito in discesa, l'elettricista in forte risalita, il prete di strada ancora coperto". Traduzione: i ...La Spezia - Il primo volume del libro di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello “Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia” è stato presentato con succ ...