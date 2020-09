In Mali i militari hanno accettato la formazione di un governo di transizione di 18 mesi (Di domenica 13 settembre 2020) Il 12 settembre in Mali la giunta militare che governa dal colpo di stato del 18 agosto ha accettato di costituire un governo di transizione che guidi il paese per 18 mesi, fino a nuove elezioni. I militari si sono Leggi su ilpost (Di domenica 13 settembre 2020) Il 12 settembre inla giunta militare che governa dal colpo di stato del 18 agosto hadi costituire undiche guidi il paese per 18, fino a nuove elezioni. Isi sono

Mali: la giunta militare accetta di nominare un governo di transizione per 18 mesi

Bamako, 13 set 09:02 - (Agenzia Nova) - La giunta militare salita al potere in Mali dopo il colpo di Stato che ha deposto questa estate il presidente Ibrahim Boubakar Keita ha accettato di nominare un ...

