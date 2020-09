In DayDreamer si spostano tutti a casa di Can | la serie turca finirà in panchina? Anticipazioni 13 e 19 settembre

Leggi su optimagazine

(Di domenica 13 settembre 2020) Il momento di dire arrivederci aè arrivato? Secondo gli ultimi rumors sulla programmazione Mediaset sembra proprio che l’ultimo giorno in cui troveremo laal pomeriggio sarà il prossimo 19, sarà davvero così? In molti sono convinti che molto dipenderà dagli ascolti che oggi pomeriggio Can Yaman riuscirà a portare acontro un colosso come Mara Venier al timone della nuova edizione di Domenica In proprio oggi, se la vittoria finirà nelle mani di Canale5 forse la programmazione cambierà o è il momento di salutare Can e Sanem? La conferma ufficiale non c’è ancora anche se i rumors stanno già mettendo in crisi i fan che erano convinti di poter vedere laal ...