di Raffaele Guarino "I nemici degli uomini si chiamano Bill Gates e Soros! Gli amici dei popoli si chiamano Trump e Putin!" "Basta regime sanitario!" "Bisogna uscire da questa dittatura che il Governo sta imponendo al popolo!" "Libertà per il popolo italiano!". Queste, tra mille altre bizzarrie come il mercurio nelle vene collegato alle antenne 5G (giuro, ci credono davvero!), sono uscite dalle bocche dei 1500 negazionisti che hanno manifestato a Roma in Piazza Bocca della Verità. Secondo queste persone, noi tutti vivremmo in un regime sanitario-politico, dove i "poteri forti" avrebbero interesse a chiuderci in casa e farci girare con mascherine addosso e gel in tasca, così, perché possono. O forse, perché così ci guadagnerebbe Big ...

In Bielorussia si manifesta per la libertà, a Roma contro la dittatura sanitaria: ironie di regime!

Bielorussia, perché Lukashenko e Putin non possono non andare d'accordo

