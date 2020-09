Il virologo Crisanti: "20 giorni decisivi, ecco cosa può succedere" (Di domenica 13 settembre 2020) Coronavirus focus Stefano Zurlo "Il nostro sistema sarà messo a dura prova tra 15-20 giorni quando saranno ripresa sia le scuole che tutte le attività economiche". A dirlo è il virologo Andrea Crisanti, ospite dei talk show "Gli Incontri del Principe" e intervistato dall’inviato speciale de ilGiornale Stefano Zurlo. "L’escalation c’è ma è più lenta che nel resto d’Europa anche se è necessario non abbassare la guardia per vanificare quanto è stato fatto finora", ha detto al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Il virologo che ha combattuto con successo il Covid 19 in Veneto è convinto che ci sia ancora molto da fare e che dobbiamo essere pronti a fronteggiare la nuova crescita ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 settembre 2020) Coronavirus focus Stefano Zurlo "Il nostro sistema sarà messo a dura prova tra 15-20quando saranno ripresa sia le scuole che tutte le attività economiche". A dirlo è ilAndrea, ospite dei talk show "Gli Incontri del Principe" e intervistato dall’inviato speciale de ilGiornale Stefano Zurlo. "L’escalation c’è ma è più lenta che nel resto d’Europa anche se è necessario non abbassare la guardia per vanificare quanto è stato fatto finora", ha detto al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Ilche ha combattuto con successo il Covid 19 in Veneto è convinto che ci sia ancora molto da fare e che dobbiamo essere pronti a fronteggiare la nuova crescita ...

