Il Tg1 chiama ' Cira' il ragazzo trans di Maria Paola Gaglione

chulaotter : @SimoneAlliva Ma il TG1 che lo chiama “CIRA”? Questa non è ignoranza, è pura transfobia. I giornalisti che hanno gi… - PaoloParti : RT @ioamolepolpette: sono di Caivano. un fratello ha buttato sotto la sorella perché stava con una persona trans e la sua famiglia non lo '… - DrPisy : TG1 la chiama Cira. Repubblica alterna il nome maschile agli aggettivi femminili. Io imploro non che l'Ordine dei… - Shoken70588183 : RT @ioamolepolpette: sono di Caivano. un fratello ha buttato sotto la sorella perché stava con una persona trans e la sua famiglia non lo '… - werebohen : @airplaneoversea E il Tg1 che lo chiama Cira? -

Tg1 nella bufera per un servizio sulla morte di Maria Paola Gaglione andato in onda durante l’edizione di oggi delle 13.30. Il giornalista parla di “una storia d’amore gay finita in tragedia, un sogno ...

