"Il test per entrare in Sardegna è incostituzionale": e il governo pensa al ricorso (Di domenica 13 settembre 2020) Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia intervenendo alla Festa dell'Unità a Modena ha annunciato di aver aperto "una istruttoria" sulla legittimità delle recenti ordinanze del Piemonte e della Sardegna sulla scuola e sul cosiddetto "passaporto sanitario": «Non esiste in nessun Paese un passaporto sanitario, non tra un Paese e un altro, figuriamoci tra una regione e l'altra. O siamo persone serie o significa usare le istituzioni per fare propaganda, ed è inammissibile. Non esiste nessun passaporto — ha insistito Boccia — è incostituzionale dire che uno si può muovere solo se è sano, oltre al fatto che non serve a niente se è per il Covid». Il governo è pronto a impugnarle e ha già dato mandato ...

