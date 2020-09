Il sogno olimpico di Valentina Petrillo | atleta trans e disabile | diventa un film

Leggi su tpi

(Di domenica 13 settembre 2020) Ai campionati italiani paralimpici di atletica leggera di Jesolo, disputati venerdì 11 e sabato 12,ha vinto tre ori: nel 200 metri femminile (la sua disciplina preferita, nella quale ha totalizzato un tempo di 27.47), ma anche nelle lunghezze dei 100 e 400. Ma non è “solo” per questo che tutte le attenzioni sono puntate su di lei:, che una volta si chiamava Fabrizio, in questi due giorni di gare ha scritto la storia dello sport italiano,ndo la primagender a prendere parte a una gara valevole per le qualificazioni paralimpiche. Una storia così appassionante da ispirare un, attualmente in lavorazione. Si chiama 5 nanomoli – Ildi ...