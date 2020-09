IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 14 settembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di domenica 13 settembre 2020)de Ildi lunedì 14:Leggi anche: UNA VITA,di lunedì 14 e martedì 15Mauricio intende dare vita ad un Consiglio Comunale rappresentato da personalità varie e di ogni ceto sociale, che risiedono a Puente Viejo. Don Ignacio preferisce non farne parte, mentre Marta si offre volontaria anche per non lavorare accanto ad Adolfo. Huertas istruisce Pablo sulle regole di comportamento che dovrà adottare quando sarà lontano da Puente Viejo per non essere catturato ed ucciso. Adolfo riferisce a Isabel della proposta di lavoro ricevuta da Ignacio: la marchesa esprime il suo consenso. Encarnacion pecca di ingenuità e parla ...