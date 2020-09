Il segretario del Pd Nicola Zingaretti chiude la Festa nazionale dell’Unità di Modena | la diretta tv

robertosaviano : E quindi, al #referendum confermativo del 20 settembre, il #PD voterà SÌ per la 'sopravvivenza del Governo'. Lo ha… - pdnetwork : Siamo il partito #dallapartedellepersone, unica garanzia di cambiamento. Relazione del segretario @nzingaretti alla… - MolinariRik : Ieri a Ventimiglia con il segretario nazionale ligure Rixi e il responsabile provinciale di Imperia Di Muro per l’i… - giorgiokappe : RT @francescatotolo: Il segretario generale del Libero Sindacato di Polizia: “Per gli stranieri irregolari, che soggiornano a spese degli i… - Z3r0Rules : RT @francescatotolo: Il segretario generale del Libero Sindacato di Polizia: “Per gli stranieri irregolari, che soggiornano a spese degli i… -

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Riprendere e tornare alla normalità: è quel che stiamo facendo tutti assieme come una squadra per la Lega Pro, per il calcio che fa bene al Paese. Vi ringrazio per metterci se ...A seguito della campagna Internazionale per fermare l’esecuzione di Navid Afkari, un manifestante arrestato nel 2018, il regime iraniano ha trasmesso le sue confessioni estorte nuovamente lunedì. Mand ...