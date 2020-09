Il ritorno a scuola convivendo col virus: intanto diciamo grazie a maestri e prof (Di domenica 13 settembre 2020) Gli eroi che amiamo di più sono quelli che lo diventano per caso. Abbiamo chiamato i medici e gli infermieri eroi perché hanno dovuto sostenere una prova indicibile, inimmaginabile. Nessuno sapeva, e nessuno pensava che sarebbe stato possibile quel che è successo tra marzo e aprile di quest’anno. La statistica, che è una scienza esatta, ci dice che la riapertura delle scuole provocherà focolai di contagio. La ragione ci dice che chiudere in una stanza per più ore venti o trenta persone è di per sé un rischio altissimo perché sfida un virus che si trasmette per via aerea, dunque gli concede armi che non dovrebbe ottenere. La ragione ci dice però anche che non possiamo tenere ancora sbarrate le scuole, perché questo sarebbe un costo ancora più alto in termini sociali ed educativi. Ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Gli eroi che amiamo di più sono quelli che lo diventano per caso. Abbiamo chiamato i medici e gli infermieri eroi perché hanno dovuto sostenere una prova indicibile, inimmaginabile. Nessuno sapeva, e nessuno pensava che sarebbe stato possibile quel che è successo tra marzo e aprile di quest’anno. La statistica, che è una scienza esatta, ci dice che la riapertura delle scuole provocherà focolai di contagio. La ragione ci dice che chiudere in una stanza per più ore venti o trenta persone è di per sé un rischio altissimo perché sfida unche si trasmette per via aerea, dunque gli concede armi che non dovrebbe ottenere. La ragione ci dice però anche che non possiamo tenere ancora sbarrate le scuole, perché questo sarebbe un costo ancora più alto in termini sociali ed educativi. Ha ...

sole24ore : Ritorno a scuola, le sei “dritte” di Save the Children ai genitori per aiutare i figli - Adnkronos : #Scuola, #Conte: 'Lavorato per ritorno in classe in sicurezza' - PatriziaTerzoni : Grazie a - duppli : La mente di Terrapiattisti, No Mask e No Vax, quelli contro il 5g, quelli che “Greta mi sta antipatica quindi inqui… - rep_milano : Ritorno a scuola per oltre un milione di studenti in Lombardia: a Milano un alunno su tre delle superiori studierà… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno scuola Rientro a scuola: la normalità “differente” e la necessità di gestire il vissuto emotivo degli studenti La Tecnica della Scuola Scuola caos, mancano troppi docenti e lo Snals denuncia: le graduatorie sono sbagliate

RIETI - I primi istituti pronti a riaprire sono circa il 30 per cento nel Reatino, con la prima campanella che suonerà domani mattina. Adeguamenti per il rientro in sicurezza di alunni e docenti non a ...

"La tutela del benessere dei ragazzi sia primaria", il monito del presidente degli psicologi Katia Marilungo

2' di lettura 13/09/2020 - Il rientro a scuola quest’anno ha un valore speciale. È stato uno dei temi più caldi degli ultimi 6 mesi che ha visto enorme sforzo e impegno da parte dei molti attori ...

RIETI - I primi istituti pronti a riaprire sono circa il 30 per cento nel Reatino, con la prima campanella che suonerà domani mattina. Adeguamenti per il rientro in sicurezza di alunni e docenti non a ...2' di lettura 13/09/2020 - Il rientro a scuola quest’anno ha un valore speciale. È stato uno dei temi più caldi degli ultimi 6 mesi che ha visto enorme sforzo e impegno da parte dei molti attori ...