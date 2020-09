Il PSG fa sul serio per Skriniar, l’Inter chiede almeno 60 milioni di euro (Di domenica 13 settembre 2020) La permanenza di Milan Skriniar in nerazzurro è tutt’altro che certa. Nell’ultima parte della passata stagione, oltre a qualche problemino fisico, Antonio Conte l’ha comunque relegato in panchina facendo già intendere che ci fosse qualche problema. Ed effettivamente, sono molte le squadre interessate ma nelle ultime ore la più indiziata sembra proprio il PSG. I … L'articolo Il PSG fa sul serio per Skriniar, l’Inter chiede almeno 60 milioni di euro Leggi su dailynews24 (Di domenica 13 settembre 2020) La permanenza di Milanin nerazzurro è tutt’altro che certa. Nell’ultima parte della passata stagione, oltre a qualche problemino fisico, Antonio Conte l’ha comunque relegato in panchina facendo già intendere che ci fosse qualche problema. Ed effettivamente, sono molte le squadre interessate ma nelle ultime ore la più indiziata sembra proprio il PSG. I … L'articolo Il PSG fa sulper, l’Inter60di

