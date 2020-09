Il patetico discorso di Conte sulla scuola: «Anche io sono emozionato per il primo giorno» (Di domenica 13 settembre 2020) patetico discorso di Giuseppe Conte sul ritorno a scuola. In un videomessaggio trasmesso sui social, il premier saluta gli studenti e cerca di difendere la Azzolina. «Lunedì si torna a scuola in gran parte d’Italia. Rivolgo un saluto a tutti voi: ragazze, ragazzi, insegnanti, dirigenti, personale scolastico, genitori. Sarà un momento di intensa emozione, così almeno è stato per me ogni primo giorno di scuola. È un’emozione che vivrò Anche io, da capo di un governo che nei mesi scorsi ha lavorato per un ritorno in classe in sicurezza. Ma Anche da padre di un figlio che si accinge a tornare a scuola». Nel messaggio ammette ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 settembre 2020)di Giuseppesul ritorno a. In un videomessaggio trasmesso sui social, il premier saluta gli studenti e cerca di difendere la Azzolina. «Lunedì si torna ain gran parte d’Italia. Rivolgo un saluto a tutti voi: ragazze, ragazzi, insegnanti, dirigenti, personale scolastico, genitori. Sarà un momento di intensa emozione, così almeno è stato per me ognidi. È un’emozione che vivròio, da capo di un governo che nei mesi scorsi ha lavorato per un ritorno in classe in sicurezza. Mada padre di un figlio che si accinge a tornare a». Nel messaggio ammette ...

SecolodItalia1 : Il patetico discorso di Conte sulla scuola: «Anche io sono emozionato per il primo giorno» - donnadimezzo : @Mauro93021178 @tonitho @CottarelliCPI ‘il nostro discorso’. che patetico leccaculo - JakkaV77 : @pierofreddio @AlbertoLetizia2 @GiorgiaMeloni Il discorso alla nazione lo fai in un momento di pericolo per il paes… - GaiaFromMars : @drayzjm Fanno ridere perché quando li metti di fronte al fatto di essere fuori strada cambiano discorso. Si attac… - nattydoctor : @ale_poggia io sono di sinistra, mica del piddih. Caschi male, come il patetico tentativo di cambiare discorso. -

Ultime Notizie dalla rete : patetico discorso Cortoindanza/Logos presenta tre progetti BuongiornoAlghero.it