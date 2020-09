Il Parma col Napoli forse senza Gervinho | ecco l’ultima offerta del Benevento

marcoconterio : ?????? Settimana intensa per l'#Inter - #Kolarov a Milano oggi, visite e domani la firma (1+1) - #Vidal oggi l'agent… - byung_fatih : RT @sportli26181512: Parma, Karamoh decide l'amichevole col Genoa: L'esterno di proprietà dell'Inter, entrato al posto di Inglese, va a seg… - sportli26181512 : Parma, Karamoh decide l'amichevole col Genoa: L'esterno di proprietà dell'Inter, entrato al posto di Inglese, va a… - myidolsplayloud : Le strade di parma sono proprio fatte col culo - internewsit : VIDEO - Milito-Eto'o, col Parma la prima volta in gol assieme all'Inter - -

Ultime Notizie dalla rete : Parma col

È stata annullata la partita amichevole tra Sporting Lisbona e Napoli, in programma domenica sera alle 20.30. Tre giocatori del club portoghese sono risultati positivi al coronavirus, spingendo gli or ...Il Genoa perde la prima partita in questa nuova stagione in amichevole contro il Parma. Partita equilibrata con occasioni per entrambe le parti ed un palo rossoblu colpito da Ghiglione. Il risultato c ...