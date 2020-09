Il Paradiso delle signore | anticipazioni 15 settembre | Riccardo ripensa a Nicoletta

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 13 settembre 2020) L’avvicinamentonozze con Ludovica getteràin uno stato di malinconia a Il. Lerelative alla puntata del 15, rivelano che il giovane inizierà are al mancato matrimonio conguardando l’abito che la ragazza indossava quel giorno. Nel frattempo, Federico cercherà di riavvicinarsi a Roberta, la quale però, lo terrà sulle spine e ciò darà modo a Marcello di tentare di conquistarla. Infine, Luciano partirà per Bari mentre Marta e Vittorio verranno scelti come testimoni dae Ludovica. Il, spoiler 15 ...