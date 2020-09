Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 settembre 2020 | Umberto teme per la salute mentale di Marta

(Di domenica 13 settembre 2020) Vediamo insieme ledella Puntata del 14. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1,chesi affezioni troppo alla neonata abbandonata e che, nel separarsi da lei, torni a soffrire.

paradisiaci : RT @RaiPlay: Quanto vi sono mancati?! ?? I protagonisti del Paradiso delle Signore tornano a farci sognare con i nuovi episodi! ???? ????https:/… - RaiPremium : Alle 23.10 'IL PARADISO DELLE SIGNORE' #Daily: Agnese, sentendosi in colpa per aver nascosto il biglietto che Salva… - Chri85490117 : RT @Bollicina15: Porcelliniii Buongiornoo?????? La maggior parte delle donne preferiscono un viaggio all’inferno con i tacchi alti che cammin… - ElisaDiGiacomo : Pietro Masotti de Il paradiso delle signore: 'Marcello all'inizio sarà destabilizzato' - campeggio83 : RT @Bollicina15: Porcelliniii Buongiornoo?????? La maggior parte delle donne preferiscono un viaggio all’inferno con i tacchi alti che cammin… -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

LECCO – Per farlo bisogna essere un po’ pazzi. L’ha ammesso lui stesso, Alfredo Acquistapace, 52 anni di Lecco, rione Castello, ha messo a segno oggi il suo Everesting di corsa. Il lecchese ha cominci ...Brutta disavventura per Marco e Denis, due uomini di Padova che, dopo la loro unione civile, hanno deciso di festeggiare concedendosi una vacanza in Puglia. A Fasano, però, la spiacevole sorpresa: lo ...