Il padre che ogni giorno sfida le correnti del fiume per trovare la figlia (Di domenica 13 settembre 2020) Una ragazzina di 15 anni è scomparsa nel fiume il primo sttembre. Il padre la cerca ogni giorno tuffandosi nell’Adda sfidando le correnti. E’ scomparsa nel nulla, il primo settembre nella spiaggetta del parco Bartesaghi di Sondrio, la tragedia. Il padre non c’era, non ha potuto salvarla, e oggi si immerge in quelle acque tutti i giorni perché vuole trovarla: vuole piangere il suo corpo, non si dà pace. L’immagine è straziante: tutti i giorni, di mattina, il padre prende la sua bicicletta, raggiunge il fiume, si spoglia e sfida le correnti dell’Adda. La 15enne si chiama Hafsa, non usiamo il verbo al passato perché ... Leggi su chenews (Di domenica 13 settembre 2020) Una ragazzina di 15 anni è scomparsa nelil primo sttembre. Illa cercatuffandosi nell’Addando le. E’ scomparsa nel nulla, il primo settembre nella spiaggetta del parco Bartesaghi di Sondrio, la tragedia. Ilnon c’era, non ha potuto salvarla, e oggi si immerge in quelle acque tutti i giorni perché vuole trovarla: vuole piangere il suo corpo, non si dà pace. L’immagine è straziante: tutti i giorni, di mattina, ilprende la sua bicicletta, raggiunge il, si spoglia eledell’Adda. La 15enne si chiama Hafsa, non usiamo il verbo al passato perché ...

chetempochefa : 'Quello che ho portato avanti è una battaglia di civiltà, che non è servita solo a Stefano, ma anche a tanti altri.… - MarinaSereni : Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie… - WeCinema : Daniel Lamont: la piccola star che ha già conquistato tutti??! Presentato ieri in concorso #Orizzonti ’Nowhere speci… - ferraralberto : @IlGigantesso Ciao il nome che hai: Il Gigantesso, sia il tuo programma. Ha ragione papà: Riprenditi la vita tra le… - MuredduGiovanni : RT @Hugo86548755: 'Padre, perdona lui perché non sa quel che fa..' -