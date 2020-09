Il Milan vuole Milenkovic, la Fiorentina dice no e “offre” Chiesa… (Di domenica 13 settembre 2020) Il difensore viola Milenkovic è l’obbiettivo numero uno del Milan per la difesa ma la Fiorentina alza il muro. E apre alla cessione di Chiesa, che però costa di più. Tra i due, serve e piace di più Milenkovic. L’altro, Federico Chiesa, interessa ma non è la priorità del mercato rossonero. “Milenkovic no, magari possiamo parlare di Chiesa…” Più o meno questa sarebbe stata la risposta della Fiorentina alla richiesta del Milan per il classe ’97 di Belgrado. Così riporta La Gazzetta Sportiva in edicola, sottolineando come in via Aldo Rossi piace tantissimo il difensore serbo, il quale è stato allenato da mister Pioli ai tempi di Firenze. Milenkovic ... Leggi su newsmondo (Di domenica 13 settembre 2020) Il difensore violaè l’obbiettivo numero uno delper la difesa ma laalza il muro. E apre alla cessione di Chiesa, che però costa di più. Tra i due, serve e piace di più. L’altro, Federico Chiesa, interessa ma non è la priorità del mercato rossonero. “no, magari possiamo parlare di Chiesa…” Più o meno questa sarebbe stata la risposta dellaalla richiesta delper il classe ’97 di Belgrado. Così riporta La Gazzetta Sportiva in edicola, sottolineando come in via Aldo Rossi piace tantissimo il difensore serbo, il quale è stato allenato da mister Pioli ai tempi di Firenze....

AntoVitiello : Il rallentamento per #Bakayoko (causa richiesta eccessiva del #Chelsea sul riscatto), porta il #Milan a guardare di… - Sport_Mediaset : In Inghilterra: #GarethBale al #Milan, i bookies sono sicuri. Il gallese vuole lasciare il Real, i rossoneri ci sta… - PietroMazzara : Lo stallo per @TimoeB08 che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi permane. Differenze tra domanda e offerta e il… - milannewsmondo : Il Milan vuole Milenkovic, la Fiorentina dice no e “offre” Chiesa… - macho_morandi : Giuste nel senso che nessuno dei giocatori del milan vuole andare a firenze -