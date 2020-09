Il Milan ritorna su Chiesa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 settembre 2020) Si riapre la trattativa per il passaggio di Federicodalla Fiorentina al. I rossoneri vorrebbe il difensore viola Milenkovic, dichiarato, però, incedibile dal club gigliato che ha risposto offrendo il cartellino del suo attaccante esterno. All’ idea non dispiacerebbe ma solo a determinate condizioni, tra cui il prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. I viola, invece, valutano il giocatore non meno di 60 milioni, cifra ritenuta fuori portata dai vertici rossoneri, specie considerato il momento attuale dove gli effetti economici del Covid si sono fatti sentire pesantemente determinando un notevole decremento dei ricavi. Un anno fa il giocatore aveva già raggiunto un accordo con la Juventus per un ingaggio intorno ai 4 milioni. Ora tutto è cambiato, e di ...