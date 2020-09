Il dolore del fidanzato Ciro per Paola: "Perché Dio non ha chiamato me? Non c'è vita senza te" (Di domenica 13 settembre 2020) “Amore mio..., oggi sono esattamente 3 anni di noi, 3 anni. A prenderci e lasciarsi in continuazione... avevo la mia vita come tu avevi la tua.. ma non abbiamo mai smesso di amarci.. dopo 3 anni ti stavo vivendo ma la vita mi ha tolto l’amore mio più; grande la mia piccola. Non posso accettarlo, Perché Dio non ha chiamato me? Perché proprio a te amore mio.. non riesco più a immaginare la mia vita senza te.. non ci riesco”. Così su Instagram Ciro, il ragazzo trans col quale Maria Paola Gaglione, la ragazza morta ad Acerra (Napoli), aveva una relazione. La giovane è rimasta uccisa dopo che il fratello ha speronato lo scooter sul quale viaggiavano i due. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 settembre 2020) “Amore mio..., oggi sono esattamente 3 anni di noi, 3 anni. A prenderci e lasciarsi in continuazione... avevo la miacome tu avevi la tua.. ma non abbiamo mai smesso di amarci.. dopo 3 anni ti stavo vivendo ma lami ha tolto l’amore mio più; grande la mia piccola. Non posso accettarlo,; Dio non hame?; proprio a te amore mio.. non riesco più a immaginare la miate.. non ci riesco”. Così su Instagram, il ragazzo trans col quale MariaGaglione, la ragazza morta ad Acerra (Napoli), aveva una relazione. La giovane; rimasta uccisa dopo che il fratello ha speronato lo scooter sul quale viaggiavano i due.

