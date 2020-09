“Il Covid mi ha tolto il lavoro. E ora ripartire è difficile”. Dalla guida turistica alla violinista, le storie delle autonome fermate dal virus (Di domenica 13 settembre 2020) “Mi chiedono in continuazione ‘quando riprendi?’, e io non so cosa rispondere. Il mio lavoro non si riprende, si costruisce. Giorno per giorno. Ora che siamo fermi da mesi vedo svanire tutte le relazioni coltivate nel corso di anni. Gli appuntamenti che avevo per il 2020 li avevo organizzati l’anno precedente. Se non rimani attiva sul campo in modo continuativo, scompari”. Carla è una guida turistica. Il nome, come tutti gli altri, è di fantasia. E’ una lavoratrice autonoma con partita Iva, categoria tra le più colpite dal blocco delle attività causa pandemia. Gli ultimi dati Istat lo mostrano con chiarezza: a luglio l’occupazione femminile è ripartita, ma solo tra le dipendenti. Tutt’altra storia per chi lavora in proprio. Soprattutto, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) “Mi chiedono in continuazione ‘quando riprendi?’, e io non so cosa rispondere. Il mionon si riprende, si costruisce. Giorno per giorno. Ora che siamo fermi da mesi vedo svanire tutte le relazioni coltivate nel corso di anni. Gli appuntamenti che avevo per il 2020 li avevo organizzati l’anno precedente. Se non rimani attiva sul campo in modo continuativo, scompari”. Carla è una. Il nome, come tutti gli altri, è di fantasia. E’ una lavoratrice autonoma con partita Iva, categoria tra le più colpite dal bloccoattività causa pandemia. Gli ultimi dati Istat lo mostrano con chiarezza: a luglio l’occupazione femminile è ripartita, ma solo tra le dipendenti. Tutt’altra storia per chi lavora in proprio. Soprattutto, e ...

