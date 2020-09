Il campione Mma viene arrestato per tentata violenza sessuale (Di domenica 13 settembre 2020) Conor McGregor era in vacanza in Corsica, inizialmente per questioni legate alla beneficenza. La Gendarmerie ha posto il noto campione Mma in regime di custodia per 48 ore. Il mondo della MMA è scosso – anche se forse neanche tanto – dalla notizia dell’arresto di Conor McGregor. Il famoso campione irlandese, classe 1988, è finito … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 13 settembre 2020) Conor McGregor era in vacanza in Corsica, inizialmente per questioni legate alla beneficenza. La Gendarmerie ha posto il notoMma in regime di custodia per 48 ore. Il mondo della MMA è scosso – anche se forse neanche tanto – dalla notizia dell’arresto di Conor McGregor. Il famosoirlandese, classe 1988, è finito … L'articolo proda www.meteoweek.com.

