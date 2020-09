Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi: i dati per il 13 settembre (Di domenica 13 settembre 2020) Dopo i 269 nuovi casi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Lombardia oggi con i dati del bollettino della Regione: 265 contagi e 3 decessi Tra i 265 positivi 29 sono debolmente positivi, 5 sono stati individuati con test sierologico. Sono stati 12.844 tamponi. Nelle ultime 24 ore sono guarite 40 persone. Salgono i pazienti in terapia intensiva rispetto a ieri: oggi sono 28 uno in più. Anche i ricoeverati crescono oggi sono 252, uno in più in 24 ore. Per quanto riguarda la ripartizione dei casi nelle province: a Milano 88 casi, di cui 47 a Milano città. In provincia di Monza e Brianza ci sono 34 nuovi positivi rispetto a ieri: a Como 29. A Brescia 27 contagi in più nelle ultime 24 ore, a Bergamo 18. A ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Dopo i 269 nuovi casi di ieri l’andamento dei contagi diincon ideldella Regione: 265 contagi e 3 decessi Tra i 265 positivi 29 sono debolmente positivi, 5 sono stati individuati con test sierologico. Sono stati 12.844 tamponi. Nelle ultime 24 ore sono guarite 40 persone. Salgono i pazienti in terapia intensiva rispetto a ieri:sono 28 uno in più. Anche i ricoeverati cresconosono 252, uno in più in 24 ore. Per quanto riguarda la ripartizione dei casi nelle province: a Milano 88 casi, di cui 47 a Milano città. In provincia di Monza e Brianza ci sono 34 nuovi positivi rispetto a ieri: a Como 29. A Brescia 27 contagi in più nelle ultime 24 ore, a Bergamo 18. A ...

E' incoraggiante il primo bollettino relativo al trapianto di fegato a cui è stato sottoposto Claudio Golinelli, storico bassista di Vasco Rossi, detto il Gallo. E' il suo staff a diramare un breve co ...

In Svizzera 475 nuovi casi e quattro morti

Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Svizzera (qui la mappa e i grafici dal primo caso in Ticino ad oggi). Qui tutti i dati sull’epidemia nella Confederazione fino al 21 agosto. Domen ...

