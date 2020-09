Il bivio più grande della mia vita e quella tremenda paura di sbagliare (Di domenica 13 settembre 2020) Scegliere davanti a un bivio non è mai una cosa semplice, soprattutto quando questo ci costringe a fare i conti con tutto ciò che per troppo tempo avevamo sotterrato. Sentimenti, emozioni e desideri erano proprio lì, nella parte più nascosta di noi. Accade ogni volta, ci troviamo davanti a scelte importanti che potrebbero cambiare il nostro futuro o la vita intera e siamo letteralmente paralizzate dalla paura di sbagliare. Sono questi i momenti in cui l’angoscia sale, attimi di sconforto in cui ci sentiamo smarrite, periodi durante i quali mettiamo in discussione tutto, anche noi stesse. Eppure i cambiamenti, se accolti, possono diventare dei momenti magici e incredibili che ci consentono di crescere ed evolvere, anche se le novità fanno sempre tanta ... Leggi su dilei (Di domenica 13 settembre 2020) Scegliere davanti a unnon è mai una cosa semplice, soprattutto quando questo ci costringe a fare i conti con tutto ciò che per troppo tempo avevamo sotterrato. Sentimenti, emozioni e desideri erano proprio lì, nella parte più nascosta di noi. Accade ogni volta, ci troviamo davanti a scelte importanti che potrebbero cambiare il nostro futuro o laintera e siamo letteralmente paralizzate dalladi. Sono questi i momenti in cui l’angoscia sale, attimi di sconforto in cui ci sentiamo smarrite, periodi durante i quali mettiamo in discussione tutto, anche noi stesse. Eppure i cambiamenti, se accolti, possono diventare dei momenti magici e incredibili che ci consentono di crescere ed evolvere, anche se le novità fanno sempre tanta ...

