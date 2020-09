Il 5G in Svizzera è un flop

3LRaetica : RT @CdT_Online: In Svizzera gli operatori faticano a introdurre la telefonia mobile di nuova generazione: il problema sarebbe legato ai lim… - CdT_Online : In Svizzera gli operatori faticano a introdurre la telefonia mobile di nuova generazione: il problema sarebbe legat… -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera flop

Corriere del Ticino

C'era una volta il mito dell'efficienza lombarda, l'illusione che l'autonomia avrebbe esaltato una regione che si sentiva frenata dallo stato centrale e si presentava come modello al Paese, anzi all'E ...«Siamo tranquillissimi. Cercano soldi in Russia, a San Marino, in Svizzera. Non ci sono. Conosco due di quelle persone, sono persone oneste e corrette quindi dubito che abbiano fatto qualcosa di sbagl ...