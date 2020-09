I ragazzi lo svegliano alle 7 di domenica mattina e lui impugna un’arma (Di domenica 13 settembre 2020) Un uomo stamane ha rincorso con un’ascia alcuni ragazzi fermi al bar sotto casa dopo essere stato svegliato alle 7. È successo a Monselice Monselice – “Vi taglio la gola, io vi ammazzo. Smettete di fare casino”. Queste le minacce che un uomo di Monselice (Padova) ha gridato – ascia in mano – ad alcuni … L'articolo I ragazzi lo svegliano alle 7 di domenica mattina e lui impugna un’arma proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 13 settembre 2020) Un uomo stamane ha rincorso con un’ascia alcunifermi al bar sotto casa dopo essere stato svegliato7. È successo a Monselice Monselice – “Vi taglio la gola, io vi ammazzo. Smettete di fare casino”. Queste le minacce che un uomo di Monselice (Padova) ha gridato – ascia in mano – ad alcuni … L'articolo Ilo7 die luiun’arma proviene da YesLife.it.

È accaduto nel centro storico di Monselice attorno alle 7 di questa mattina, quando un gruppo di amici, residenti a Montagnana, in attesa del treno per tornare a casa, si erano fermati a chiacchierare ...

