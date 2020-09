I cinque motivi per i quali non abbiamo bisogno del Mes

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set – Puntuale come le tasse e la morte (di quel residuo di sovranità che resta all’Italia), tornano a farsi sentire le sirene del Mes. Solito spartito, soliti corifei: dal Pd – con il governatore emiliano Stefano Bonaccini arrivato ieri a dichiarare: “Ai 5 Stelle dico, metto a rischio il governo se non mi permettono di accedere ai 36 miliardi del Mes” – a Italia Viva, passando per gli immancabili appelli di Più Europa e arrivando alla sedicente “opposizione” in quota Forza Italia. Non passa giorno che si legga un appello ad attivare il Meccanismo europeo di stabilità, presentato a reti unificate – non si tratta di un artificio retorico: è letteralmente così – come il proverbiale uovo di Colombo per il nostro sistema sanitario che nel corso della pandemia ha mostrato tutte le sue ...