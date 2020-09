I 40 anni di Cristiana Capotondi | testimonial da sempre della bellezza acqua e sapone

Leggi su vanityfair

(Di domenica 13 settembre 2020) Settembre, lo sappiamo, è un mese di hair (re)styling. Dopo mare, sale e sole si prende appuntamento dal coiffeur per rimettere in sesto la chioma e, magari, dare un refresh al look. Chi è in cerca d’ispirazione ha finito di tribolare su e giù su Instagram. Cristiana Capotondi alla Mostra del cinema di Venezia, solo una manciata di giorni fa, ha mostrato a molte di noi il taglio wannahave da sfoggiare questo autunno: un trendyssimo wavy bob nella sfumatura castano ramato. Il taglio medio, portato con piega mossa e naturale, dalle onde molto leggere e poco impegnative e strutturate, è il copia/incolla da fare ora. Romantico e versatile, adattabile a qualsiasi età. E, a proposito di anni, l’attrice romana, classe 1980, il 13 settembre raggiunge quota 40.