“Ho scaricato da Internet l’intero testo Costituzionale che andremo a votare il 20 settembre, ho scoperto una trappola” – Ma il testo era sbagliato… (Di domenica 13 settembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una catena di S. Antonio che comincia con le parole “Ho scaricato da Internet l’intero testo Costituzionale che andremo a votare il 20 settembre…” MASSIMA ATTENZIONE Ho scaricato da Internet l’intero testo Costituzionale che andremo a votare il 20 settembre e ops….che cosa scopro????!!! I grillini/pidioti ci avevano preparato una bella trappola! Cari amici, votando SI al referendum non solo chiediamo la riduzione dei parlamentari ma andremo a modificare anche le funzioni, le competenze e le modalità di elezioni di questi. Vi ... Leggi su bufale (Di domenica 13 settembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una catena di S. Antonio che comincia con le parole “Hodal’interocheil 20…” MASSIMA ATTENZIONE Hodal’interocheil 20e ops….che cosa scopro????!!! I grillini/pidioti ci avevano preparato una bella trappola! Cari amici, votando SI al referendum non solo chiediamo la riduzione dei parlamentari maa modificare anche le funzioni, le competenze e le modalità di elezioni di questi. Vi ...

glaukopsis : @ilnotoincognito Comunque io ce l’ho scaricato, se hai bisogno (penso sia uguale per tutti) - Noovyis : (“Ho scaricato da Internet l’intero testo Costituzionale che andremo a votare il 20 settembre, ho scoperto una trap… - nicola_i_m : @mecna Io che ho scaricato Twitter per mecna e non sono né l'una né l'altra - ___eisblume : @xxxmelancolie Io l'ho scaricato perché qui sopra vedo sempre fare acquisti carini tramite quel sito ma è già la se… - amooilcibo : @sissiago non so perché con gmail non andava, mentre una volta andava, ora ho scaricato l'app apposita e andava -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho scaricato Il phishing colpisce in modo mirato e si diversifica durante l'epidemia di COVID-19 Affaritaliani.it