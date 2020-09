Highlights e gol Tottenham-Everton 0-1: Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 13 settembre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Tottenham-Everton 0-1, match della prima giornata di Premier League 2020/2021. Decisivo un colpo di testa di Calvert-Lewin sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla sinistra di Digne. Mai veramente in partita la squadra di Mourinho che bagna l’esordio stagionale allo Stadium con una prestazione negativa e una sconfitta che ricorda le scorie della scorsa stagione. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Glie le azioni salienti di0-1, match della prima giornata di. Decisivo un colpo di testa di Calvert-Lewin sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla sinistra di Digne. Mai veramente in partita la squadra di Mourinho che bagna l’esordio stagionale allo Stadium con una prestazione negativa e una sconfitta che ricorda le scorie della scorsa stagione.

