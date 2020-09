Hansa Rostock-Stoccarda: stadio pieno di tifosi per la Coppa di Germania – VIDEO (Di domenica 13 settembre 2020) Quasi 7500 tifosi hanno assistito alla sfida di Coppa di Germania tra Hansa Rostock e Stoccarda – VIDEO In Germania quasi 7500 tifosi erano presenti sugli spalti per la sfida della Coppa Nazionale (DFB Pokal) tra Hansa Rostock e Stoccarda. I padroni di casa hanno deciso di aprire le porte del “Ostseestadion” agli spettatori, raggiungendo quasi la capienza totale. Dal post lockdown, si tratta di uno dei primi eventi sportivi in assoluto che può contare un tale numero di presenze. In Germania ogni Regione in base alla propria situazione legata al Coronavirus, può decidere in autonomia come ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Quasi 7500hanno assistito alla sfida diditraInquasi 7500erano presenti sugli spalti per la sfida dellaNazionale (DFB Pokal) tra. I padroni di casa hanno deciso di aprire le porte del “Ostseen” agli spettatori, raggiungendo quasi la capienza totale. Dal post lockdown, si tratta di uno dei primi eventi sportivi in assoluto che può contare un tale numero di presenze. Inogni Regione in base alla propria situazione legata al Coronavirus, può decidere in autonomia come ...

DiMarzio : Le immagini arrivano dalla #Germania: porte aperte a #Rostock - Fprime86 : RT @DiMarzio: Le immagini arrivano dalla #Germania: porte aperte a #Rostock - BombeDiVlad : ?? Al via in #Germania la #DFB Pokal ?? Tifosi sugli spalti per la sfida tra #Hans Rostock e #Stoccarda #LBDV… - ArturoV58006202 : RT @DiMarzio: Le immagini arrivano dalla #Germania: porte aperte a #Rostock - stuttarg : FINAL DEL PARTIDO CON LO JUSTO EL STUTTGART PASA A LA SEGUNDA RONDA. Hansa Rostock 0-1 Stuttgart. #VfB #Pokal -

