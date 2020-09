Hamilton sbanca anche il Mugello Doppietta Mercedes | male le Ferrari

(Di domenica 13 settembre 2020) AGI - Lewisvince il Gran premio di Formula 1 deldavanti al compagno di squadra Bottas. Larealizza così l'ennesimadi questa stagione in una gara segnata da diversi incidenti e tre interruzioni.le: sia Charles Leclerc che Sebastian Vettel sono arrivati nelle ultime posizioni, classificandosi rispettivamente ottavo e decimo.

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton sbanca

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Felice, incredulo e anche un po' profeta in Patria. Il francese Pierre Gasly, installatosi però da circa un anno a Milano, attratto dalla moda e dalla comodità della vicinanza con la sede del team a F ...Il Gran Premio che nessuno si attendeva è andato in scena oggi sul circuito di Monza, nella 91esima edizione del GP d’Italia. Il Gran Premio che nessuno si attendeva è andato in scena oggi sul circuit ...