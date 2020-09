ItaSportPress : Hakimi, giallo in casa Inter: annunciato il numero di maglia ma... il tweet sparisce - - Mic_Jordan23_ : RT @internewsit: Hakimi e il giallo del numero di maglia: l'Inter cambia? - - internewsit : Hakimi e il giallo del numero di maglia: l'Inter cambia? - - passione_inter : Giallo in casa Inter, scomparso il post del numero di Hakimi: niente 55? - -

Achraf Hakimi indosserà la maglia 55 all'Inter, anzi no. Giallo in casa nerazzurra dopo che in mattinata i canali social del club hanno ufficializzato il numero del marocchino salvo poi rimuovere tutt ...La news è fresca: Achraf Hakimi vestirà la maglia numero 55 per la sua prima stagione con l’Inter. O forse no? Come riportato da Marco Barzaghi, il post su Twitter in cui veniva annunciato il nuovo nu ...