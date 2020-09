Ha ucciso la sorella perché lesbica: 'Ce l'ho con quella che l'ha infettata, perché prima era normale' (Di domenica 13 settembre 2020) Le parole sono terribili e danno il segno dell'ignoranza: 'Ho fatto una stronzata. Non volevo uccidere nessuno, ma dare una lezione a mia sorella e soprattutto a quella là, la compagna ndr, che ha '... Leggi su globalist (Di domenica 13 settembre 2020) Le parole sono terribili e danno il segno dell'ignoranza: 'Ho fatto una stronzata. Non volevo uccidere nessuno, ma dare una lezione a miae soprattutto alà, la compagna ndr, che ha '...

angelomangiante : Saltavano sul corpo e sferravano calci in testa. Così hanno brutalmente ucciso a 21 anni #WillyMonteiro. Giustizia… - Agenzia_Ansa : 'Giustizia per #Willy': la fiaccolata per ricordare il giovane ucciso. A fianco al sindaco di Paliano la madre e l… - RlCHTERS : RT @mycroftpedia: @mgn1979 @RlCHTERS @lemartienne @Agenzia_Ansa Ma le vittime della storia sono due, una è morta e l’altro è in ospedale e… - isabellabella29 : RT @13mari81: Nell'anno 2020, ti svegli una mattina e senti che un fratello ha ucciso la sorella ventenne perché lesbica, 'infettata' dalla… - angela36914995 : @francescatotolo ti sembra normale che un fratello abbia ucciso sua sorella perchè lesbica ? è successo a Napoli.p… -