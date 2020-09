Ha ucciso la sorella legata a un trans: 'Ce l'ho con quella che l'ha infettata, perché prima era normale' (Di domenica 13 settembre 2020) Le parole sono terribili e danno il segno dell'ignoranza: 'Ho fatto una stronzata. Non volevo uccidere nessuno, ma dare una lezione a mia sorella e soprattutto a quella là, la compagna ndr, che ha '... Leggi su globalist (Di domenica 13 settembre 2020) Le parole sono terribili e danno il segno dell'ignoranza: 'Ho fatto una stronzata. Non volevo uccidere nessuno, ma dare una lezione a miae soprattutto alà, la compagna ndr, che ha '...

Ultime Notizie dalla rete : ucciso sorella Investe e uccide la sorella perché gay, "Volevo darle una lezione" AGI - Agenzia Italia Investe e uccide la sorella perché gay, arrestato

