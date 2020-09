Gp Toscana, subito bandiera rossa: Vettel rompe l'ala, Verstappen si ritira (Di domenica 13 settembre 2020) SCARPERIA - Disastro al via del Gran Premio di Toscana di Formula 1. Al Mugello, circuito all'esordio nel Circus, per due volte deve entrare la safety car nei primissimi giri. A rimediare le ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) SCARPERIA - Disastro al via del Gran Premio didi Formula 1. Al Mugello, circuito all'esordio nel Circus, per due volte deve entrare la safety car nei primissimi giri. A rimediare le ...

SkySportF1 : ? VERSTAPPEN OUT Subito un colpo di scena al primo giro I dettagli: - ItaliaViva : Se vince la #Ceccardi ci saranno subito 2 miliardi di tasse in più in #Toscana: la Tassa Ceccardi, 2 miliardi in me… - DJSimonUK : RT @SkySportF1: ? VERSTAPPEN OUT Subito un colpo di scena al primo giro I dettagli: - Fprime86 : RT @SkySportF1: ? VERSTAPPEN OUT Subito un colpo di scena al primo giro I dettagli: - RosellaGaribold : RT @SkySportF1: ? VERSTAPPEN OUT Subito un colpo di scena al primo giro I dettagli: -